Элиста, 8 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 673 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии пообещали строгий контроль и последствия для непривитых от COVID-19 граждан. До 15 ноября в республиканское министерство здравоохранения должен быть подан отчёт о привитых сотрудниках.