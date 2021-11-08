Кызыл, 8 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Владельцы заведений общепита, в которых более 80% работников привились от коронавируса или переболели COVID-19, могут получить коллективные QR-паспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе

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Подобные организации будут включать в реестр министерства экономического развития и промышленности Тувы. Для этого предприниматели должны внести заявку.

«Проверку представленных сведений проводит бизнес-инкубатор Республики Тыва путём межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Тувы в течение 3 рабочих дней», — отметили в правительстве.

Полученный QR-паспорт должен быть размещён в зоне видимости сотрудников и посетителей заведения.