Москва, 8 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Телеведущий Александр Масляков прокомментировал слухи о закрытии КВН. Об этом 8 ноября пишет издание «Рамблер».

Kremlin.ru Александр Масляков

«Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей», — заявил Масляков. Телеведущий отметил, что недавно вышедший проект «Игра» на телеканале ТНТ никак не повлияет на КВН, несмотря на то, что организаторы «взяли и украли» его оригинальную идею.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2021 года на телеканале ТНТ вышло юмористическое шоу «Игра», в котором 12 коллективов борются за приз в размере 30 млн рублей. Проект приостановили на неопределённый срок 2 ноября в связи с «эпидемиологической обстановкой в Москве».