Иерусалим, , 11:34 — REGNUM Поправки к Положению об организации дорожного движения обнародовало израильское министерство транспорта 7 ноября.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Среди прочего, водителя, которого повторно задерживают за вождение в состоянии алкогольного опьянения, предлагается лишать прав на полгода. Сейчас прав лишают на полгода водителя, задержанного в пьяном виде в третий раз. В ведомстве объясняют ужесточение данной меры стремлением снизить число ДТП: по статистике, за прошедшие месяцы текущего года в ДТП погибли 313 жителей страны.

Отмечается, что аннулировать водительские права полиция сможет на месте на срок до 30 дней в случае вождения в нетрезвом виде, значительного превышения скорости, несанкционнированного пересечения железнодорожных разъездов.

В случае принятия новые правила вступят в силу в первые месяцы 2022 года.