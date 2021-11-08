Москва, , 11:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, определяющие стратегические направления по цифровизации обрабатывающей промышленности. Об этом 8 ноября сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ предусматривает внедрение шести новаций — искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, технологий дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных технологий. В правительстве рассчитывают с помощью изменений повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции, а также ускорить вывод товаров на рынок.

Распоряжение предполагает запуск четырёх проектов: «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Новая модель занятости» и «Продукция будущего». Они должны способствовать инновационному развитию отрасли. С помощью проектов планируют сформировать эффективную систему поддержки российских программных решений для обрабатывающей промышленности, внедрить технологии виртуальных испытаний продукции, усовершенствовать механизмы подбора кадров, а также расширить возможности по кастомизации продукции, то есть выпуску изделий под заказ конкретного потребителя.

Стратегические направления устанавливаются на срок до 2030 года с возможностью их изменений для актуализации.