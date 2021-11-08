Владикавказ, 8 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии не стали продлевать нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. С 8 ноября все предприятия и организации работают в штатном режиме. Однако это не касается ряда предприятий. Так, до 1 декабря в республике приостановлены деятельность банкетных залов и залов торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий массового характера. Указ об этом подписал глава региона Сергей Меняйло.

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Кроме того, продолжится действие требования о предъявлении при посещении ряда мест массового пребывания людей QR-кода о вакцинации или перенесенного в течение последних шести месяцев COVID-19, или справки об отрицательном ПЦР-тесте. Их придется показать при в ходе в рестораны, кафе, столовые, бары, торговые центры, непродовольственные рынки, салоны красоты.

Напомним, в Северной Осетии режим нерабочих дней продлился дольше, чем в большинстве других субъектов России — с 26 октября по 7 ноября.

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