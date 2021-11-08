Испании предрекли шестую волну коронавируса
Мадрид, 8 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Институт метрики и оценки здоровья (IHME), престижный исследовательский центр при Университете Вашингтона в Сиэтле (США), ухудшил свой базовый прогноз для Испании по пандемии коронавируса. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Организация прогнозирует шестую волну, аналогичную пятой по количеству выявленных случаев коронавируса. Отмечается, что рост случаев начнет резко проявляться во второй половине ноября и будет стремительно расти в течение декабря 2021 года, достигнув пика в последние дни года.
Наихудший сценарий предусматривает резкое увеличение количества социальных взаимодействий и полное ослабление использования масок. Если это произойдет, то, по прогнозам IHME, к 30 декабря число выявленных случаев в Испании может даже превысить 92 000.
Напротив, при усилении ограничительных мер, включая использование масок, пик будет гораздо мягче и не превысит 8 500 диагностированных случаев в этот день. В этом более оптимистичном сценарии пик шестой волны будет значительно ниже пика пятой волны и будет достигнут не ранее конца января, когда будет диагностировано 16 000 случаев. Затем этот показатель будет снижаться.