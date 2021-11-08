Мадрид, 8 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Институт метрики и оценки здоровья (IHME), престижный исследовательский центр при Университете Вашингтона в Сиэтле (США), ухудшил свой базовый прогноз для Испании по пандемии коронавируса. Об этом пишет испанское издание La Razón.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

Организация прогнозирует шестую волну, аналогичную пятой по количеству выявленных случаев коронавируса. Отмечается, что рост случаев начнет резко проявляться во второй половине ноября и будет стремительно расти в течение декабря 2021 года, достигнув пика в последние дни года.

Наихудший сценарий предусматривает резкое увеличение количества социальных взаимодействий и полное ослабление использования масок. Если это произойдет, то, по прогнозам IHME, к 30 декабря число выявленных случаев в Испании может даже превысить 92 000.

Напротив, при усилении ограничительных мер, включая использование масок, пик будет гораздо мягче и не превысит 8 500 диагностированных случаев в этот день. В этом более оптимистичном сценарии пик шестой волны будет значительно ниже пика пятой волны и будет достигнут не ранее конца января, когда будет диагностировано 16 000 случаев. Затем этот показатель будет снижаться.