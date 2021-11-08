Варшава, 8 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Глава президентского Бюро международной политики Польши Якуб Кумох написал на своей странице в соцсети Facebook, что «Александр Лукашенко, опираясь на КГБ, планирует очередную провокацию на границе с ЕС с использованием людей в качестве живых щитов».

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Кумох отметил, что утром 8 ноября возле белорусско-польского пограничного перехода с белорусской стороны собирается большая группа нелегальных мигрантов.

«За несколько дней до этого мигранты начали внезапно собираться большими группами в одном из районов Минска. Вероятно, что-то будет происходить. Возможно, провокация белорусских властей», — говорится в сообщении.

Чиновник не исключает, что «тысячи иммигрантов были специально доставлены белорусскими силовиками на границу с Польшей, где они сформируют большую группу и попытаются в ближайшее время вторгнуться в Польшу».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.