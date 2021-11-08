Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Согласно последним данным мониторинга Европейской спутниковой системы наблюдения за поверхностью Земли «Коперник», проведенного днём 6 ноября, лава вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма покрыла в общей сложности 993,7 гектара с момента начала извержения. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Отмечается, что потоки лавы затронули или разрушили в общей сложности 2719 зданий. При этом из 2719 объектов инфраструктуры, поврежденных лавой, 2587 были разрушены, а 132 пострадали.

Что касается дорог, то 73,4 км дорог разрушены полностью, ещё 3,3 км могут быть повреждены.