Уфа, 8 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. 33 врача скончались от COVID-19 в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

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По словам главы региона, в республике есть врачи, которые по полгода работают в «красных зонах». При этом они морально и эмоционально выгорают, сообщил глава региона.

«Огромное количество врачей у нас переболело. К сожалению, 33 врача, работника медицинских служб погибли при исполнении своих обязанностей», — отметил Хабиров, попросив чиновников подготовить ему предложения по поощрению медиков.

Хабиров поблагодарил медицинских работников, сообщив, что сейчас основная нагрузка лежит на них.

«Ближе к Новому году наградные материалы готовьте», — поручил чиновникам Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 663 носителя коронавируса.