Челябинск, 8 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 7 ноября выявили ещё 567 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 115 104 заразившихся. Выздоровели 91 788 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 17 520 человек. За сутки от ковида скончались ещё 30 граждан.