Чита, 8 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 8 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в привито 423 912 человек (+2366 за сутки). Завершили вакцинацию 359 186 человек поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной (+503 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

NIAID Вакцинация

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С момента ревакцинации в регионе, которая стартовала 6 сентября, за два месяца повторно привито 39 678 забайкальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа в ходе заседания оперативного штаба 4 ноября предложила продлить меры ограничительного характера из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Это, в частности — QR-коды.

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