Ижевск, 8 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 ноября прививку от коронавируса сделали 557 434 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 355 464 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, с 4 по 7 ноября, вакцинировались 14 728 жителей республики. 4096 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 102 380 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 856 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 ноября в республике провели 2 037 727 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6444 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5565 исследований.

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