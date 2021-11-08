Петрозаводск, 8 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлены 279 новых носителей коронавируса, что на три человека меньше чем днем ранее. Среди новых зараженных — 45 детей. Об этом 8 ноября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, из числа новых зараженных непривитых — 277 (99,2%) человек. В ковидных стационарах Карелии в настоящий момент получают лечение 955 пациентов, в состоянии средней тяжести — 873 человека, в тяжёлом — 79.

«Все они не привиты, — указал Охлопков. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь троих крайне тяжёлых больных».

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 77 096 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 8969 детей. Из них выздоровел 72 661 человек, за последние сутки выписаны 283 человека. Умерли от COVID-19 в Карелии 1016 заболевших, в том числе три летальных случая были зарегистрированы 7 ноября.