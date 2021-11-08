Ижевск, 8 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 14 женщин в возрасте от 42 года до 90 лет и пятеро мужчин в возрасте от 53 до 83 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2951 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 ноября в регионе выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 389 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 67 266 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8987 жителей.

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