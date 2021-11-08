Ижевск, 8 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 8 ноября выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 389 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 67 266 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 15 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 79 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 367 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 55 328 человек. Скончался 2951 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 19 летальных случаев. Накануне скончались 14 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8987 жителей. Из числа получающих лечение 7684 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1350 человек — в состоянии средней степени тяжести, 513 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября Удмуртия получила очередную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В составе партии 37,8 тыс. комплектов препарата. С момента начала массовой вакцинации в республику поступило 683 217 комплектов препаратов для прививок.