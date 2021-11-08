Чебоксары, 8 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев сокращение сроков действия QR-кодов о вакцинации на портале «Госуслуги» назвал сбоем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он поручил республиканскому министерству цифрового развития «оперативно разобраться» в ситуации, чтобы исключить «ажиотаж среди жителей».

Cap.ru Олег Николаев

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Утром 8 ноября регионы столкнулись с тем, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 оказались просрочены или «обнулены». На эту ситуацию обратил внимание глава республики Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве, высказав мнение, что «произошли какие-то сбои в системе «Госуслуг».

"Насколько я понимаю, QR-коды начали показывать, что если прошло более шести месяцев с вакцинации, то они не действительны. […] Прошу оперативно разобраться с этой ситуацией, понять, как реагировать и каким образом действовать, чтобы не допустить ажиотажа в связи с этим», — дал поручение глава Чувашии региональному министерству цифрового развития и информационной политики.

Чувашские чиновники должны будут проработать данный вопрос с федеральными коллегами и при необходимости «отрегулировать на региональном уровне».

По последним данным оперативного штаба России (на 8 ноября), в Чувашии укол от ковида сделали 439 570 жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 420 263 человека. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 36,5%.

Напомним, что по QR-кодам в Чувашии оказывают услуги подавляющее большинство учреждений. Исключение составляют, в частности, продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости, аптеки, ветеринарные пункты, салоны связи и оптики, автозаправки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 39 067 случаев заражения коронавирусом, вылечились 34 274 пациента, умерли 2882 ковидных больных.