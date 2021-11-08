Майкоп, 8 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Школьники Адыгеи сели за парты после осенних каникул. Их продление не планировалось, сообщили в региональном оперативном штабе. Также не продлена нерабочая неделя для сотрудников всех предприятий и организаций.

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«Школьные каникулы в Адыгее продлены не будут. С понедельника очная учеба начнётся для учеников 1−11 классов всех школ республики. Также с понедельника возобновляется режим рабочих дней, но по-прежнему сохраняется действие ряда ограничений», — говорится в сообщении оперштаба.

Между тем в республике сохранены до 10 ноября все ограничения, введенные ранее в связи с осложнением эпидситуации по коронавирусу. Предъявление QR-кода о вакцинации либо о перенесённом не более полугода назад заболевании требуется при посещении культурно-развлекательных и спортивных учреждений, заведений общепита.

А при заселении в гостиницы помимо них требуются еще и ПЦР-тесты, сделанные не ранее трех дней до этого. На самоизоляции будут оставаться неработающие и невакцинированные лица старше 60 лет.

Напомним, каникулы в школах Адыгеи начались ранее положенного срока из-за ситуации с коронавирусом. Школьники отдыхали с 25 октября по 7 ноября.