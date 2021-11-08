Уфа, 8 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. 663 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Сообщается, что всего в республике выявили 91 518 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 80 507 человек, в том числе 644 человека победили вирус за минувшие 24 часа. За прошедшие сутки в республике констатировали смерть 26 пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 2851 человек.

Прививки от COVID-19 в республике получили 1 736 786 человек, в том числе полностью завершили вакцинацию 1 405 195 человек.

Согласно данным на 7 ноября с республике за сутки выявили 665 носителей коронавируса.