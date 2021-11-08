Иркутск, 8 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. В нерабочую неделю регион ставил новые рекорды по числу зараженных и погибших.

Permkrai.ru Коронавирус

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По данным оперативного штаба на 8 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5713 человек, причём 239 из них добавили в сводку за 30 октября — 7 ноября 2021 года.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 126 378 человек (+4634 за неделю). Госпитализированы 5178. Выздоровели 107 818 пациентов (+988 за неделю). Ещё 499 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+14 за неделю).

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