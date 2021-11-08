Кемерово, 8 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Жительница Кемеровской области, вернувшись из Турции, не провела исследование на COVID-19 своему ребёнку. За что была оштрафована. Это следует из сообщения Мариинского городского суда.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Так, установлено, что женщина вернулась из Турции вместе со своей несовершеннолетней дочерью, но не сделала ей ПЦР-тест на COVID-19 и не разместила в течение четырёх календарных дней информацию о его результате на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

«В судебном заседании женщина не отрицала свою вину в совершённом правонарушении, пояснив, что не знала о необходимости сдачи ПЦР-теста ребёнком, — уточнили в суде. — Принимая во внимание характер административного правонарушения, полное признание вины и первое привлечение женщины к административной ответственности, суд посчитал возможным назначить ей административное наказание в виде минимально возможного размера штрафа — 7 тысяч 500 рублей».

Отметим, что размер штрафа за совершение гражданами административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет от 15 до 40 тысяч рублей.