Якутск, 8 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В 31 из 84 объектов торговли, общественного питания, транспорта и досуга Якутске не соблюдали антикоронавирусные ограничения. Проверки в период нерабочих дней проводили сотрудники управления Роспотребнадзора по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

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В четырёх кафе, пяти магазинах и одном городском автобусе работали не привитые от коронавируса сотрудники. Ещё в одном кафе, двух ресторанах и 11 торговых точках не были установлены в достаточном количестве рециркуляторы воздуха помещений. На Крестьянском рынке 17 индивидуальных предпринимателей не проверяли температуру тела сотрудников перед началом рабочего дня и не дезинфицировали поверхности.

«Также массово выявлено отсутствие нанесения разметок социального дистанцирования в 1,5−2 м, неправильное использование дезинфицирующих растворов, отсутствие журналов и графиков уборок с использованием дезсредств. По всем выявленным нарушениям возбуждены административные дела, протоколы об административном правонарушении направляются для рассмотрения в Якутский городской суд», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличилось количество якутян среднего возраста, у которых коронавирус протекает с осложнениями. Республика продолжит жить в режиме строгих ограничений по COVID-19 до тех пор, пока не привьются 70% взрослых жителей региона.