Барнаул, 8 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 8 ноября прививки от коронавируса получили 848 602 человека из более двух миллионов жителей. За нерабочую неделю прирост вакцинированных составил рекордные 63 551 человек. Такие данные приводит оперштаб.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Из общего числа привитых 85 895 жителей региона получил первую прививку (+25 188 за неделю). Число полностью привитых граждан составляет 742 945 человек (+34 014 за неделю).

Судя по динамике вакцинируемых, они, в основном, были привиты однократно «Спутником Лайт». Хотя Роспотребналзор рекомендовал эту однокомпонентную вакцину только для ревакцинации.

Также известно о 19 762 ревакцинированных (+4349 за неделю).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 213 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+155 за последние сутки).

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