Барнаул, 8 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 8 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6509 человек, причём 267 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за прошедшую нерабочую неделю. Регион несколько раз ставил новые рекорды по суточному число погибших и зараженных.

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Тяжелобольных в крае насчитывается 815, из них 301 подключены к аппаратам ИВЛ. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 549 человек, +632 за нерабочую неделю) и ОРВИ (63 782 человека, +3704 за неделю).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за нерабочую неделю их стало больше на целых 490 (2318).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (92 515 человек, рекордные +4424 за неделю) новый вирус победили 64 215 человек (всего +2213 за неделю). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 5437 за минувшие сутки.

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