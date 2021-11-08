Ульяновск, 8 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области с 8 ноября возобновили приём посетителей объекты спорта и физкультуры, но обслуживать будут только по QR-кодам. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

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Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров пояснил, что возобновляют обслуживание спортивные объекты, бассейны и фитнес-центры, также начнутся тренировки для совершеннолетних спортсменов. Для получения спортивных услуг жители должны предъявить QR-код (выдаётся при прохождении вакцинации от ковида), отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о перенесённом заболевании.

В ведомстве отмечают, что при проведении всероссийских соревнований и состязаний с участием профессиональных клубов, зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 50%, а зрителей будут пускать при предоставлении QR-кода или ПЦР-теста.

Напомним, что до 1 декабря в Ульяновской области отменены все массовые физкультурно-спортивные мероприятия, за исключением федеральных соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 8 ноября завершился период нерабочих дней, но до 15 ноября будут закрыты организации дополнительного образования, аквапарки, сауны, детские развлекательные центры, а кафе ещё неделю проработают навынос.