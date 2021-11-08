Москва, 8 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Умер бывший министр энергетики, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

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«Приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко», — приводит слова Шульгинова сайт министерства.

В свою очередь в «Артпол холдинге» сообщили, что Шматко умер 7 ноября в 52-й больнице от последствий коронавирусной инфекции.