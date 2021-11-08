Могадишо, , 09:50 — REGNUM В результате взрыва в тренировочном центре армии Сомали в городе Бардера погибли не менее двух солдат, сообщает агентство Goobjoog News.

ВС Сомали AMISOM Public Information

Отмечается, что еще несколько человек получили ранения.

В настоящее время все обстоятельства происшедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие армии Сомали ликвидировали четырех террористов из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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