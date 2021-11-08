Чебоксары, 8 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Чувашии проверят сообщения в социальных сетях о том, что в Чебоксарах в период нерабочих дней якобы работали отдельные ночные клубы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на это обратил внимание 8 ноября глава республики Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве.

ИА REGNUM Чебоксары с высоты Дома правительства

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Подводя итоги нерабочего периода, руководитель Чувашии, ссылаясь на социальные сети и другие обращения жителей, высказал мнение, что «есть ночные клубы, которые демонстративно нарушают введённые ограничения». По словам Олега Николаева, соответствующая информация о том, «как люди посещают эти заведения», размещается в онлайн-формате

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Глава республики попросил МВД по Чувашии и мэрию Чебоксар «оперативно отреагировать», заявив, что в случае подтверждения «нет другого выхода», как закрывать подобные учреждения «на 90 дней».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии была приостановлена работа ночных клубов и других развлекательных заведений.