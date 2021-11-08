Абакан, 8 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в республиканском правительстве.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Жертвами коронавирусной инфекции стали две женщины (84 года, 90 лет) и четверо мужчин (70 лет, 78 лет, 81 год, 82 года).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1032 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 222 носителя коронавируса, выздоровели 236 человек.