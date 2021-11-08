Абакан, 8 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 222 носителя коронавируса, выздоровели 236 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе в Абакане подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом, в Черногорске — 25, в Саяногорске — 16. Семь человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом.

С начала 2021 года в регионе выявлено 28 065 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в республике коронавирус был выявлен у 230 человек.