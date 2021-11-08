Якутия, 19 декабря, 2011, 15:53 — ИА Регнум. Дальневосточный полпред Виктор Ишаев считает необходимым безусловное выполнение обязательства оснастить дальневосточный авиапарк системами оповещения об опасном сближении с земле или воздушными объектами. Как 19 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточного полпреда, об этом Ишаев заявил по итогам совещания по развитию авиаперевозок в Российской Федерации, которое провел председатель правительства РФ Владимир Путин в Магадане.

Полпред поддержал решение руководства страны об увеличении числа маршрутов по перевозкам льготных категорий пассажиров с Дальнего Востока в центральные регионы страны. По мнению Виктора Ишаева, необходимо увеличить и число внутрирегиональных маршрутов, которыми могут воспользоваться дальневосточники по льготе. По его словам, существующих сегодня маршрутов, связывающих ряд субъектов федерации с Владивостоком недостаточно. "Обязательно нужно субсидировать маршруты из Магадана, Анадыря, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Отсутствие межрегиональных маршрутов из Хабаровска значительно ограничивает транспортную доступность дальневосточников", - отметил он.

Вновь Виктор Ишаев поднял вопрос о необходимости создания Дальневосточной региональной авиакомпании компании, которая позволила бы укрупнить авиапредприятия, обеспечить концентрацию сил и средств. По его словам, одним из вариантов может стать создание региональной авиакомпании на Дальнем Востоке на базе одного из крупных российских авиаперевозчиков.