Дальневосточный полпред: Надо увеличить число льготных внутрирегиональных авиамаршрутов
Якутия, 19 декабря, 2011, 15:53 — ИА Регнум. Дальневосточный полпред
Полпред поддержал решение руководства страны об увеличении числа маршрутов по перевозкам льготных категорий пассажиров с Дальнего Востока в центральные регионы страны. По мнению Виктора Ишаева, необходимо увеличить и число внутрирегиональных маршрутов, которыми могут воспользоваться дальневосточники по льготе. По его словам, существующих сегодня маршрутов, связывающих ряд субъектов федерации с Владивостоком недостаточно. "Обязательно нужно субсидировать маршруты из Магадана, Анадыря, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Отсутствие межрегиональных маршрутов из Хабаровска значительно ограничивает транспортную доступность дальневосточников", - отметил он.
Вновь Виктор Ишаев поднял вопрос о необходимости создания Дальневосточной региональной авиакомпании компании, которая позволила бы укрупнить авиапредприятия, обеспечить концентрацию сил и средств. По его словам, одним из вариантов может стать создание региональной авиакомпании на Дальнем Востоке на базе одного из крупных российских авиаперевозчиков.