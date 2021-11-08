Петропавловск-Камчатский, , 09:08 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение не воспользоваться правом продления нерабочей недели, которое получили регионы. На Камчатке карантинная неделя завершена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нерабочие дни не будут продлеваться, хотя такая возможность была предоставлена субъектам. Прошу правовое управление совместно с блоком здравоохранения отследить внесение всех необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Мы видим, что пока в регионе относительно стабильная ситуация — фиксируется рост заболеваемости, но благодаря принятым мерам нам удаётся сохранить управляемый характер этих процессов», — сказал Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что режим входа в места массового скопления людей по QR-кодам будет продлён. Эти меры губернатор назвал удобным инструментом, который позволяет с минимальными неудобствами обеспечить уровень безопасности граждан и активизацию вакцинации. В том числе, с 23 ноября ограничения распространят на перевозки по межмуниципальным маршрутам любыми видами транспорта. С 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введён запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава региона распорядился подготовить стационары к увеличению количества госпитализаций.