Москва, 8 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Москве около 110 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса смогут получить новые федеральные меры поддержки. Они позволят трудоустроить почти 284 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, предприятия МСП получат льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Кредит выдается на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. Объем кредита составит до 300 млн рублей.

Прежде всего, новые меры поддержки получат предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и компании, работающие в области спорта, развлечений и культуры.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце октября правительство РФ подготовило проект постановления о поддержке малого и среднего бизнеса.

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