Сеул, , 08:39 — REGNUM С 6 по 14 ноября второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун совершит визит в страны Африки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представитель Южной Кореи посетит Уганду, Руанду и Камерун.

В ходе поездки южнокорейский дипломат встретится с министрами иностранных дел и другими должностными лицами соответствующих стран для обсуждения двусторонних и региональных вопросов.

Как ожидается, он обратится к африканским странам с просьбой поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).

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Кроме того, он попросит поддержать заявку Южной Кореи на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024—2025 гг. Отметим, что для получения места непостоянного члена Совбеза ООН необходимы голоса не менее двух третей из 193 стран-членов ООН.