Оренбург, 8 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 8 ноября блокируют социальные карты (для льготного проезда в транспорте) граждан старше 65 лет за исключением вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших в течение полугода. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Исключение также составят работники медицинских организаций, списки которых будут переданы министерством здравоохранения региона в минсоцразвития.

Напомним, в Оренбуржье сняли ограничения, действовавшие в период нерабочей недели (30 октябре — 7 ноября). Вместе с тем режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации продлен.