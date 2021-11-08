Пенза, 8 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Пензенской области жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области по состоянию на 8 ноября возросло до 3719 человек.

За минувшую неделю (1 — 7 ноября) умерли 173 пензенца. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для удобства жителей на базе единого телефонного номера «122» запущен новый сервис. Теперь по бесплатному номеру пензенцы смогут узнать результаты ПЦР-тестирования на коронавирус, набрав дополнительно цифру «5».

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