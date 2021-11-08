Улан-Удэ, 8 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 64 715.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 174 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени более 57 тыс. пациентов, в том числе 287 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 8 ноября, числятся почти 12,2 тыс. человек.