Благовещенск, 8 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Амурской области на 128% вырос уровень заболеваемости коронавирусом среди детей и на 55% — среди взрослых. Помимо этого, на 80% чаще регистрируют внебольничные пневмонии у дошкольников, сообщили корреспондентуИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Читайте также: В Амурской области закончились каникулы и нерабочая неделя

За неделю COVID-19 заразились 1214 амурчан (неделей ранее — 1047), количество новых случаев коронавируса увеличилось на 16%. Из числа заболевших 5,1% вакцинировались, 20,9% — люди старше 65 лет, 22,7% — в возрастной группе 50−65 лет. Доля несовершеннолетних в структуре заболеваемости составляет 16,1%.

«Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди всех возрастных категорий. Под медицинским наблюдением находится 9257 человек, бывших в контакте с больными COVID-19», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября жители Приамурья вернулись к обычному режиму жизни. Объявленные с 30 октября выходные закончились, в школах возобновлён учебный процесс.