Оренбург, 8 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 8 ноября снимаются ограничения, введенные на период нерабочей недели (30 октября — 7 ноября). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Возобновляют работу фудкорты и детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в помещениях. Количество посетителей игровых комнат берется из расчета не менее 4 квадратных метров площади на человека. Между детьми должна соблюдаться безопасная дистанция.

С 8 ноября отменили запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

Вместе с тем, по 23 ноября продлеваются действующие до этого в регионе ограничительные меры — запрет на работу кальянных, ночных клубов, проведение в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30, а также запрет на оказание услуг общественного питания раньше 06:00 по местному времени (04:00 мск) и позже полуночи. Исключение составляют объекты питания, доставляющие готовую продукцию и работающие на вынос, а также корпоративные столовые.