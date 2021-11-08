Чита, 8 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Забайкалье после объявленных в России нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) существенного снижения заболеваемости COVID-19 не происходит. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 8 ноября сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Pixabay.com Локдаун

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Крайне неустойчивой остается ситуация среди забайкальских детей и подростков в возрасте 7−15−17 лет.

«Именно поэтому учащиеся ссузов и школьники обучаются дистанционно. Прошу также организовать самый эффективный контроль за торговыми центрами, практически на постоянном контроле держать эти объекты. Предложение регионального минэконома открыть все торговые центры привело к тому, что в них находится много подростков в дневное и вечернее время», — пояснила она.

Также главный санитарный врач попросила уделить большое внимание за соблюдением самоизоляции граждан старше 65 лет, отметив, что показатели заболеваемости COVID-19 растут среди не привитых забайкальцев этой возрастной группы.

«У нас остается крайне напряженная ситуация и очень робкие показатели к стабилизации. Поэтому мы просили по ряду крупных населенных пунктов оставить все ограничительные мероприятия в силе», — заявила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 7 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 79 816, причём 370 из них обнаружили только за сутки.

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