Ульяновск, 8 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Ульяновская область выходит из периода нерабочих дней, но при этом ещё на неделю сохраняется запрет в отношении ряда предприятий и организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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В регионе с 8 ноября начинается рабочий период, но сохраняются отдельные ограничения. До 15 ноября заведения общественного питания продолжат работать в форматах доставки и навынос, ещё неделю им будет запрещено обслуживать посетителей в залах.

Кроме того, до 15 ноября остаются закрытыми организации дополнительного образования, аквапарки, бани и сауны, детские развлекательные центры и площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября сфера услуг в Ульяновской области будет работать по системе QR-кодов. Это касается объектов торговли, театров, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов. Если человек за последние шесть месяцев переболел COVID-19, то он должен предъявить справку, либо иметь отрицательный результат на коронавирус по итогам ПЦР-тестирования.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 99 661 случай заражения коронавирусом, выздоровели 88 202 пациента, умерли 3136 ковидных больных.