Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновской области с 8 ноября меняется система работы сферы услуг: обслуживать будут только клиентов с QR-кодами и отрицательными тестами на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба о борьбе с коронавирусом.

Интерьер кафе Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

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Власти отмечают, что Ульяновская область выходит из периода нерабочих дней, но при этом меняется формат пропуска в ряд учреждений. Речь идёт об объектах торговли, включая торговые центры, театрах, кинотеатрах, салонах красоты и фитнес-клубах. Сюда будут пускать только тех, кто вакцинировался (при предъявлении сертификата с QR-кодом), справки о перенесённом заболевании или отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

«Бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг будут работать по QR-кодам с 50% загрузкой», — говорится в сообщении.

Кроме того, QR-код будет необходим при заселении в гостиницы и отели.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 ноября Ульяновская область занимала 16-е место среди регионов по уровню заболеваемости ковидом. Наиболее высокий показатель зарегистрирован в Сурском, Базарносызганском, Майнском, Мелекесском, Карсунском, Старокулаткинском районах, а также Новоульяновске.

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