Благовещенск, 8 ноября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Жители Приамурья возвращаются к обычному режиму жизни. Объявленные с 30 октября выходные закончились, в школах возобновлён учебный процесс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в правительстве Амурской области.

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Учреждениям образования предписано работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. В регионе сохраняются ограничение, введённые в регионе для недопущения распространения COVID-19. В Благовещенске посещение музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и торговых центров возможно только при предъявлении QR-кодов или результатов ПЦР-теста. В столице Приамурья, а также в Благовещенском районе и городах Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск аналогичные требования предъявляются при входе в организации общественного питания.

С 15 ноября в Благовещенске будут введены дополнительные ограничения, которые будут касаться компаний, работающих в сфере услуг. Перечень организаций пока формируется.

Как сообщало ИА REGNUM, «пересидеть» период действия ограничений не получится, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса, заявил 1 ноября губернатор Амурской области Василий Орлов. Он не исключил того, что систему входа по QR-кодам в места массового скопления людей уже не отменят никогда.