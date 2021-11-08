Владивосток, 8 ноября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В правительстве Приморья констатировали очередной рост количества больных коронавирусом, которые находятся в тяжёлом состоянии. Таких пациентов в регионе 480, 96 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Медсестра с больным COVID-19

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Причиной протекания болезни в тяжёлой форме врачи называют то, что люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и предпочитают лечиться самостоятельно.

«Отмечаем, что у нас, особенно на периферии края, регистрируются случаи поздних обращений граждан за медпомощью, когда они в течение нескольких недель самостоятельно пытаются лечиться, а после поступают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Призываем приморцев при появлении первых симптомов простуды, даже легких, обращаться к врачу. Особенно это касается граждан старшего возраста», — призвала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 ноября, количество новых случаев коронавирусной инфекции в Приморском крае снова достигло максимума. За сутки заразились 356 человек (неделей ранее — 286).