В Приморском крае на ИВЛ находятся почти сто пациентов с COVID-19
Владивосток, 8 ноября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В правительстве Приморья констатировали очередной рост количества больных коронавирусом, которые находятся в тяжёлом состоянии. Таких пациентов в регионе 480, 96 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Причиной протекания болезни в тяжёлой форме врачи называют то, что люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и предпочитают лечиться самостоятельно.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 ноября, количество новых случаев коронавирусной инфекции в Приморском крае снова достигло максимума. За сутки заразились 356 человек (неделей ранее — 286).