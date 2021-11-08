Пекин, 8 ноября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Китай приложит больше усилий в секторе прав интеллектуальной собственности, дабы лучше обслуживать рост новых областей и новых форм бизнеса в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из кф «Искусственный разум» реж Стивен Спилберг. 2001. США, Великобритания Искусственный интеллект

Согласно плану, Национальное управление интеллектуальной собственности (NIPA) проведет углубленное изучение и практику в сфере Интернета, больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и других новых областях и новых формах бизнеса.

Китай приложит разнообразные усилия в области патентной экспертизы, защиты прав интеллектуальной собственности на данные, защиты прав интеллектуальной собственности, связанных с Интернетом, и международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности в период 14-й Пятилетки.

NIPA будет в полной мере использовать функцию двунаправленного продвижения патентной экспертизы в продвижении инноваций и приложений. Это улучшит правила проведения экзаменов в новых областях, чтобы способствовать прорывам в основных технологиях и их промышленному применению.

Это будет способствовать реализации проекта по защите прав интеллектуальной собственности на данные, продвижению законодательных исследований и установлению правил в секторе, направленных на эффективную защиту и использование данных для обеспечения личной конфиденциальности и национальной безопасности.

Китайские органы по защите прав интеллектуальной собственности также усилят защиту прав интеллектуальной собственности в области Интернета и будут способствовать комплексному развитию сектора в режиме онлайн и офлайн для решения новых задач информационной эры.

Согласно NIPA, Китай также будет содействовать международному сотрудничеству в области интеллектуальной собственности в новых областях и формах бизнеса, а также международному нормотворчеству в области больших данных, искусственного интеллекта и других новых областях.