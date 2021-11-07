Вашингтон, 8 ноября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. После климатического саммита в Глазго стало окончательно понятно, что тема экологии является рычагом, с помощью которого глубинное государство пытается возглавить глобальную геополитику и установить собственную гегемонию в мире. Коллективный Запад продолжает воплощать цели, провозглашенные на давосском ВЭФ, пытаясь их практически реализовать на кейсе климата и частично с помощью пандемии. Об этомпишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Un.org Саммит ООН по климату

Эксперты института отмечают, что одной из главных задач для установления «дивного нового мира», за который ратуют организаторы ВЭФ Клаус Шваб и Линн Форестер де Ротшильд, является цифровизация экономики. На саммите цифровую трансформацию продолжили претворять в жизнь, выведя её из контекста климата и увязав с проблематикой макроэкономики.

Судя по словам спикеров, всякое социальное экономическое развитие возможно только на основе цифровизации, что позволит равномерно распределять средства внутри государств и секторов экономики. Анализ принятых программных документов позволяет увидеть сверхзадачу саммита — оставить государствам функцию социальной защиты, а всё остальное передать под управление корпорациям. Якобы спасти человечество от потепления, нехватки продовольствия и новых пандемий сможет только мировое правительство, управляющее глобализацией из единого центра.

Что любопытно, авторы концепции не стесняются применять и известную маркетинговую технологию — пугать и предлагать решение. Единственным спасением от скорого апокалипсиса, по их мнению, могут стать только срочные меры по наведению дисциплины и порядка, а проходить это будет под контролем корпораций. Боязнь климатической угрозы должна укоренить в головах политиков всего мира необходимость мирового правительства.

Вместо вопроса о климате в настоящее время ставится вопрос о мировой власти, уверены в Институте РУССТРАТ. Причём стоит помнить, что все слова о партнёрстве и компромиссах не более чем ширма: глобальному правительству нужна только полная капитуляция всего мира.