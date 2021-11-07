Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областная детская клиническая больница» объявило электронный аукцион на поставку легкового автомобиля Toyota Camry или эквивалент. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей. Автомобиль должен быть выкрашен в цвет «белый перламутр», обивка сидений должна быть выполнена светлой кожей. Срок поставки иномарки — в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

«Оплата по договору осуществляется за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», — говорится в документации.