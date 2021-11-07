Актау, Казахстан, 7 ноября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Сообщения в социальных сетях о том, что в результате взрыва в кафе в казахстанском Актау погибли несколько человек, не соответствуют действительности. Об этом 7 ноября заявил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали в разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, информации о пострадавших на данный момент нет никакой.

«Сообщения о семи погибших, которые тиражируются в социальных сетях, не соответствуют действительности, — подчеркнул Талгат Уали. — По предварительной информации, на момент взрыва в кафе никого не было».

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября в казахстанском Актау в двухэтажном кафе «Аянат» прогремел мощный взрыв.