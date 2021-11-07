Москва, , 21:15 — REGNUM Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 7 ноября на «Открытие Банк Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Наиль Умяров. У гостей мяч забил Гирано Керк.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты «Локомотива», в активе которых 25 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября футбольный клуб «Ростов» разгромил казанский «Рубин» в домашнем матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 5:1.