Симферополь, , 20:12 — REGNUM Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» провел в Чёрном море учения по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Черноморский флот Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием», — приводит РИА Новости информацию пресс-службы.

Условные цели, были уничтожены после того, как вылетели в направление Крыма до совершения захода на боевой курс.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России отметили возросшую активность американских военных кораблей в Черном море.

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